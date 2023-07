Ballermann: «Sie sind freundlich, besoffen und wollen Sex»

1 / 25 Am Freitagmorgen ging es von Zürich aus los – Anja und Thomas machten sich auf den Weg nach Mallorca. 20min Nach rund zwei Stunden Flugzeit landeten wir in Palma de Mallorca. 32 Grad und Palmen, so schön! 20min Der Typ im Hühnchen-Hut zeigt gleich von Anfang an, wie man sich am Ballermann zu kleiden hat. 20min

Ballermann: Darum gehts Die 20-Minuten-Reporter Thomas Sennhauser und Anja Zobrist berichteten ein Wochenende lang aus Mallorca.

Dort beleuchteten sie die Faszination Ballermann.

Verhaltensregeln wurden kaum eingehalten und Einheimische berichteten von mühsamen Betrunkenen.

Bereits am frühen Nachmittag war an der Partymeile jeweils einiges los. Reporter Thomas Sennhauser wurde gar mehrfach von Brillenverkäufern angesprochen, ob er Kokain kaufen wolle. Der Alkohol floss bei Temperaturen von über 35 Grad schnell und in grossen Mengen. Alle Erfahrungen, Beobachtungen und Erlebnisse von Anja und Thomas kannst du hier nachlesen.

«Der typische Ballermann-Gast ist freundlich, lässt sich aber ein Wochenende lang komplett volllaufen, will Sex haben und lässt dabei alle Hemmungen fallen», sagt Reporterin Anja Zobrist. Die Altersspanne der Menschen am Ballermann war aber überraschenderweise gross – auch über 50-Jährige feierten enthusiastisch mit.

«Man merkt: Die meisten sind nur auf eines aus», sagt Reporterin Anja. Welche Anmachsprüche die Feierwütigen dafür nutzten, siehst du im Video. 20min

Securitys greifen hart durch

Die neuen Verhaltensregeln, wie etwa das Oben-ohne-Verbot auf der Strasse, wurden kaum eingehalten. Langjährige Besucher erzählen uns aber, dass sich die chaotischen Verhältnisse in den vergangenen Jahren verbessert haben – Abfallberge suchte man hier etwa vergebens. Für Ordnung sorgten Dutzende Mülltonnen.

Die Hemmungslosigkeit der Gäste sorgt aber immer wieder für Zoff mit Securitys – und diese gehen laut lokalen Medienberichten hart mit den Feiernden um. Reporter Thomas musste das miterleben. «Ich filmte im Bierkönig eine Auseinandersetzung zwischen den Securitys und einem anderen Gast – dann führten sie mich ab und ich bekam mehrere Schläge gegen den Kopf», so Thomas. Letztendlich stellten sich acht Securitys neben ihn und löschten die Aufnahmen von seinem Handy.

Verschärfte Verhaltensregeln am Ballermann Nach Ladenschluss ist der Ausser-Haus-Verkauf von Speisen und Getränken nicht mehr gestattet.

Der Strassen- und Strandverkauf von Alkohol ausserhalb der Bars ist nicht gestattet.

Wildpinkeln, Müllhinterlassen und Anpöbeln sich beschwerender Anwohner sind verboten.

Rauchen auf der Restaurant-Terrasse sowie beim Gehen auf offener Strasse ist verboten.

Trinkgelage auf der Strasse sind verboten.

Sex in der Öffentlichkeit, im Auto oder am Hotelfenster ist verboten.

Das Verteilen von Flyern, um für sogenanntes «Flatrate-Saufen» zu werben, ist verboten.

Zutritt in Diskotheken und Bars ist nur für Personen gestattet, die halbwegs zivilisiert gekleidet sind. Mit nacktem Oberkörper, im Bikini oder in einem nicht jugendfreien Kostüm ist er nicht mehr gestattet.

Personen, die verfassungsfeindliche, rassistische oder gewaltverherrlichende Tattoos besitzen, wird der Eintritt ebenso verwehrt.

Das halten Einheimische und Angestellte von Ballermann-Touristen

«Die meisten Touristen kommen zu uns, weil sie betrunken irgendwo heruntergefallen sind und Platzwunden davontragen», erzählt Medizinstudent Alejandro (21). Er arbeitet in einer Walk-in-Arztpraxis direkt an der Playa. «Viele kommen betrunken und mit einem Bier in der Hand zu uns ins Wartezimmer.» Oft sei es mühsam, die Patienten zu verarzten – und deren Freunde im Zaum zu halten. «Wie haben keine Securitas, sinnvoll wäre es aber.»

Alejandro (21) verarztet verletzte Ballermann-Gäste. 20min

Warst du schon mal am Ballermann? Ja, schon mehrmals! Ja, einmal und ich will wieder hin. Ja, einmal und nie wieder. Nein, aber ich habe es noch vor. Nein, das ist nix für mich.

Elif (59) arbeitet an einem Strandkiosk und stammt ursprünglich aus Österreich. Sie arbeitet aber schon lange auf Mallorca und meint: «Viele Chefs wollen dich einfach ausbeuten.» Ihr jetziger Chef sei der beste, den sie hier je hatte. Und die Touristen? «Wenn man ihnen freundlich begegnet, sind sie auch freundlich.»



Elif (59) arbeitet an einem Strandkiosk direkt an der Playa. 20min

Touristen reisen mit minimalen Spanischkenntnissen an

Korrekterweise sprechen die Einheimischen auf Mallorca nicht Spanisch, sondern Mallorquin – eine Variante des Katalanischen. Doch Spanisch dürften die meisten verstehen. Und wie sich zeigt: Deutsch auch.

Ein «Hola» brachten die meisten raus – dann waren die Sprachkenntnisse aber ausgeschöpft. 20min

Deutsche Küche auf der Insel

Das Essen am Ballermann kann in einigen Restaurants ziemlich teuer sein. Für ein T-Bone-Steak zahlt man schnell mal 100 Euro – oder mehr. Andererseits gibt es natürlich auch die Sorte Restaurants, die von Pasta und Tapas bis zu Pizza und Fischspezialitäten alles anbieten. Zuletzt dürfen am deutschen Ballermann auch die Currywurst-Buden nicht fehlen – dort kriegt man eine halbmeterlange Bratwurst für 5.50 Euro. Auch die Auswahl am Frühstücksbuffet des Hotels liess wenig zu wünschen übrig. Von einer riesigen Wurstauswahl bis zu Eiern in jeder erdenklichen Form gab es beinahe alles. Ausser Aromat, wie Thomas anmerkte.