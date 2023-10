Sie sind nie müde: Roboter erobern Schweizer Lagerhallen

Das wirft die Frage auf, ob in Zukunft Menschen in solchen Branchen komplett ersetzt werden.

Zwei Beine, ein Kopf und präzise Griffarme: Der humanoide Roboter Digit soll als Lagerarbeiter so effizient sein wie ein Mensch – wenn nicht mehr. Aktuell arbeitet der Robo-Lagerist vom Unternehmen Agility Robotics testweise in der Recycling-Abteilung beim weltweit grössten Online-Händler Amazon . Dort darf er Plastikbehälter aufheben, ausräumen und fürs Recycling wieder zurückstellen.

So beeinflussen Roboter Amazon

Digit soll die Amazon-Mitarbeitenden unterstützen und repetitive, langwierige Arbeiten übernehmen, schreibt Amazon in einem Blog. Ihre Roboter seien dabei ergänzend, nicht ersetzend: «Wir schaffen neue Jobs und helfen unseren Mitarbeitern, sich mit neuer Technologie weiterzubilden.» Die neuen Roboter erkennen und ordnen die Kisten dank eingebauter Sensoren, gesteuert durch künstliche Intelligenz. Nach der Testphase soll Digit auch in anderen Bereichen wie engen Lagern arbeiten.

So sieht die Situation in der Schweiz aus

Auch bei Schweizer Versandhändlern kommen Roboter zum Einsatz, wenn auch noch nicht in so humanoiden Formen wie bei Amazon. So schreibt Digitec Galaxus auf Anfrage: «Wir nutzen die Technologie, um Prozesse und Abläufe zu optimieren, damit unsere Mitarbeitenden in der Logistik unterstützt werden. Unsere Roboter bewegen sich frei in der Lagerhalle herum, klettern mit Zahnrädern auf Regale hinauf und transportieren Behälter von A nach B», so Mediensprecher Stephan Kurmann. Auch beim Verpacken würden Roboter helfen. Dies spare Zeit, Kosten, Material und sei auch umweltfreundlich.