Flugzeugabsturz bei Hochwald: Vor 50 Jahren verloren 108 Menschen ihr Leben

Hochwald SO : «Sie sind südlich», funkte der Tower, dann blieb Flug 435 still

1 / 6 Im Heck der Maschine, das einigermassen intakt blieb, konnten Helfer die Überlebenden bergen. Die übrigen 108 Passagiere und Crewmitglieder, die im vorderen Teil sassen, starben beim Absturz in Hochwald. Archiv Tamedia Die Unglücksmaschine von Flug 435 war eine viermotorige Vickers Vanguard der britischen Charterfluggesellschaft Invicta International. Wikipedia/Richard Vandervord Angehörige der Feuerwehr Hochwald und Freiwillige bargen die Toten und Überlebenden mit einfachsten Mitteln. Archiv Tamedia

Darum gehts Am 10. April 1973 starben bei einem Flugzeugabsturz bei Hochwald 108 Menschen, 37 Passagiere überlebten.

Der Absturz von Flug 435 der britischen Invicta International ist das bis heute schlimmste Unglück der Schweizer Luftfahrtgeschichte.

Das Unglück geschah bei miserablen Sichtverhältnissen. Die Piloten mussten sich ganz auf ihre Navigationsgeräte verlassen und hatten die Orientierung verloren.

«Sie sind südlich des Flugfelds», war der letzte Funkspruch des Towers, den die Piloten des Flugs 435 der Invicta International Airlines am Morgen des 10. April 1973 um 10.13 Uhr hörten. Dann streifte die viermotorige Vickers Vanguard der britischen Chartergesellschaft im Schneetreiben die ersten Bäume der Krete der Herrenmatt bei Hochwald und zerschellte im anliegenden Hang. 104 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, 37 Menschen überlebten das Unglück. Es ist das schwerste Flugunglück, das je in der Schweiz geschah. Am Ostermontag jährt es sich zum 50. Mal.

Zur Katastrophe kam es wegen eines fatalen Irrtums im Cockpit. Nach einem missglückten Landeanflug startete die Maschine wenige Minuten zuvor durch. Die Maschine war da aber nicht über dem Flughafen, sondern bereits südlich über Binningen. Dort flog sie nur knapp 50 Meter über dem Observatorium. Die Piloten wähnten sich indes viel weiter nördlich. Aufgrund der schlechten Sicht, es herrschten Nebel und Schneetreiben, konnte nicht auf Sicht geflogen werden.

Wenige Meter entschieden über Leben und Tod

Wie die Unfalluntersuchung später zeigen würde, interpretierten die Piloten das Funkfeuer Basel Süd als Basel Nord. Als sie nach einer Schleife zum erneuten Anflug ansetzten, steuerten sie nicht den Flughafen, sondern die Hügelkette bei Hochwald an. Als der Tower dies realisierte, war es bereits zu spät. Die Maschine setzte zwar zu einem steilen Steigflug an, schaffte es an der Krete aber nicht über die Baumwipfel. «Wäre die Maschine zehn Meter höher gewesen, wäre nichts passiert», hielt Ersthelfer Hansruedi Vögtli in einem Bericht fest.

Der Landwirt von der Herrenmatt war als Erster an der Unglücksstelle, nachdem ihn der Flughafen erst eine Stunde nach dem Absturz alarmiert hatte. Schon eine Stunde eher hatte Vögtli sich selbst erkundigt, ob ein Flugzeug vermisst werde. «Ich hörte es pfeifen über dem Kopf. Es gab ein ganz komisches Geräusch», erzählt er in einem Fernsehbeitrag. Vögtli ging zunächst in die falsche Richtung suchen. Durch den dichten Nebel und Schnee wurden die Geräusche des Absturzes derart verschluckt, dass sie 300 Meter weiter auf dem Hof Herrenmatt nicht mehr zu hören waren.

Stunden später kam die erste Ambulanz

Der heute 89-Jährige war damals Feuerwehrkommandant von Hochwald und alarmierte sogleich seine Kameraden und die Basler Feuerwache. «Was wir hier erlebten, war schrecklich», sagt er. Sein damals 14-jähriger Sohn war mit dem Hund unterwegs und traf auf die erste Überlebende, die sich aus dem Wrack befreien konnte. Die Helfer bahnten sich zu Fuss den Weg zu den Trümmern und konnten 37 Überlebende bergen. Alle seien im Heck gewesen, das beim Aufprall vom Rest der Maschine getrennt wurde. «Sie hingen kopfüber in den Sicherheitsgurten», heisst es in Vögtlis Bericht.

Sein Hof wurde kurzerhand zum Lazarett, wo Verletzte versorgt wurden. Die Helfer kamen zum Teil zu Fuss, weil Bäume unter der Last des nassen Schnees zusammenbrachen und Strassen blockierten. Die Verletzten konnten deswegen auch erst am späten Nachmittag in die umliegenden Spitäler gebracht werden. Der erste Arzt traf um 13 Uhr am Unfallort ein, zweieinhalb Stunden nach dem Unglück. Gefolgt von einem Ambulanzwagen in Schneeketten.

Fehlende Kompetenz im Cockpit

Die Aufarbeitung der Tragödie brachte später zutage, dass beim Captain erhebliche Ausbildungsdefizite bestanden. Die Eidgenössische Flugunfall-Untersuchungskommission kam zum Schluss, dass nebst dem Orientierungsverlust während der beiden fehlgeschlagenen Anflüge unzureichende Navigation, Verwechslung von Navigationshilfen und mangelhafte Überprüfung und Vergleiche von Navigationshilfen und Instrumentenanzeigen zum Eintritt des Unfalls beigetragen haben.

An der Gedenkfeier beim Denkmal an der Unfallstelle werden der britische Botschafter und Angehörige erwartet. Nicht dabei sein wird Hansruedi Vögtli, der als Ehrengast geladen wäre. «Das ist nichts für mich», sagte er der «Basler Zeitung». Er sei froh, wenn der Anlass vorbei sei. Die Bilder der Katastrophe begleiten ihn seit 50 Jahren jeden Tag.