Bar-Brand auf Mallorca: «Sie sind unschuldig» – Eltern kämpfen gegen U-Haft für Deutsche auf Mallorca

Eltern prangern schlimme Haftbedingungen an

Beim Vorfall vergangene Woche zogen sich zwei Personen Verletzungen zu, der Schaden an der Bar beläuft sich gemäss der «Bild» auf 150’000 Euro. Nachdem die Männer den Brand erblickten, versuchten sie gemäss Polizeiangaben zunächst noch zu fliehen, wurden allerdings in der Hotellobby im Zentrum von Arenal festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt. Dort herrschen gemäss zweier Väter von Beschuldigten schlimme Zustände. So seien die Männer in engen Platzverhältnissen eingepfercht und dürften nur einmal am Tag telefonieren. Die Ungewissheit darüber, wie lange sie in der Haftanstalt bleiben müssen, würde an ihrer Psyche nagen, erklärt einer der Väter tränenüberströmt. «Auf unabsehbare Zeit eingesperrt in einem spanischen Knast, das halten die nicht aus.»