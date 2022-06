Prinz William wird von Paparazzi verfolgt und rastet aus

In der Öffentlichkeit zeigt sich Prinz William in der Regel entspannt und freundlich. Geht es allerdings um seine Kinder, platzt selbst dem gelassenen Royal der Kragen. So passiert es im vergangenen Jahr, als ein Paparazzo während einer privaten Velofahrt Bilder von Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) schiessen wollte.