Solingen (D) - Sie soll fünf ihrer sechs Kinder ertränkt haben – jetzt packen die Väter aus

Die Mutter, die im vergangenen September in Solingen fünf ihrer sechs Kinder in der Badewanne ertränkt haben soll, arbeitete als Sexarbeiterin.

In Wuppertal steht eine 28-jährige Mutter vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, im September 2020 fünf ihrer sechs Kinder getötet zu haben. Sie soll dabei ihre Kinder zuerst mit Medikamenten betäubt und nachher je einzeln in der Badewanne ertränkt haben. Am vierten Verhandlungstag war nun der Vater eines der Kinder vor Gericht vorgeladen, um als Zeuge auszusagen. Darüber berichtet «Bild».