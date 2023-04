Riehen BS: Als sie den Rollladen schliessen sollte, entkam sie den Räubern

Der Kiosk am Bahnhof Riehen wurde am Samstag Ziel von Räubern. Die Täter entkamen ohne Beute.

Zwei maskierte Unbekannte versuchten am Samstag, den Kiosk an der Bahnhofstrasse in Riehen zu überfallen. Die Täter betraten den Kiosk um 8.30 Uhr morgens, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Räuber bedrohten die anwesende Verkäuferin mit einer Stichwaffe und forderten sie auf, den Rollladen zu schliessen. Dabei gelang es der Frau, zu entkommen und die Polizei zu verständigen. Ohne Beute flüchteten die beiden Männer zu Fuss in eine bisher noch unbekannte Richtung.