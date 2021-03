Hanspeter Wenger, Präsident Haslibergbahnen BE , hofft auf den Bundesrat im Terrassen-Streit.

Hanspeter Wenger, Präsident Haslibergbahnen BE , hofft auf den Bundesrat im Terrassen-Streit: « Die Leute sammeln sich zurzeit vor dem Bergrestaurant an. Mit einer Öffnung der Terrassen könnte man das Schutzkonzept einhalten. Wir haben extra 140 Vierertische gemietet, die wir hätten aufstellen können. Wir haben Schutzmasken für 50’000 Franken gelagert, die wir immer noch nicht gebrauchen konnten. Immer wieder diese Änderungen. Das ist eine kleinere Katastrophe, was die mit uns machen. Ich habe vorhin gehört, dass es beim Ikea 500 Meter lange S chlangen gab. Es ist unglaublich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Der Bundesrat sollte uns wenigstens eine Chance geben, dass wir beweisen können, dass sich die Leute nicht auf der Terrasse anstecken. »