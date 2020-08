Ungewöhnliche Protestaktion

Sie spielten nackt gegeneinander Fussball

So ein Fussballspiel hast du noch nie gesehen: In Deutschland trugen zwei Mannschaften eine Partie gegeneinander aus, ohne Kleider.

Aus Protest gegen die aus ihrer Sicht zunehmende Kommerzialisierung des Profifussballs traten am Sonntag in der deutschen Stadt Oer-Erkenschwick zwei Mannschaften nackt gegeneinander an. Organisator der Partie im Stimberg-Stadion am nördlichen Rand des Ruhrgebiets war der Künstler Gerrit Starczewski, der jeden Teilnehmer im Anschluss per Urkunde zum offiziellen Nacktionalspieler ernennen wollte. «Mit meinen Nackt-Aktionen will ich ausserdem ein Zeichen für Vielfalt und Natürlichkeit und gegen die Abhängigkeit und Beeinflussung sozialer Medien und falscher Schönheitsideale setzen», sagte der 34-Jährige im Vorfeld der Partie. «Das System Fussball ist krank, darum ziehen wir alle blank.»