Prozess in Italien – Sie sprang aus dem 5. Stock, um einer Vergewaltigung zu entkommen

1 / 5 Martina Rossi sprang am 3. August 2011 aus dem Balkon eines fünften Stocks eines Hotels auf Palma de Mallorca. Facebook Der Fall wurde zunächst als Suizid abgetan. Doch nach fünf Prozessen wurde klar, dass die Täter Martina bis zur Verzweiflung bedrängt hatten – nur durch einen Sprung in die Tiefe konnte die junge Italienerin dem sexuellen Übergriff entkommen. Screenshot TGCOM24 Am 7. Oktober 2021 hat ein Kassationsgerichtshof in Rom den Motocross-Fahrer Alessandro Albertoni (im Bild) und den Handwerker Luca Vanneschi wegen versuchter Vergewaltigung zu drei Jahren Haft verurteilt. Screenshot

Darum gehts Martina Rossi wurde während ihrer Ferien auf Palma de Mallorca Opfer eines Vergewaltigungsversuchs.

Bei der Flucht vor den Tätern stürzte die Studentin aus dem fünften Stock eines Hotels in den Tod.

Ein Kassationsgerichtshof in Rom hat die beiden Männer nun zu drei Jahren Haft verurteilt.

«Endlich ist der Gerechtigkeit Genüge getan worden», sagt Bruno Rossi erleichtert. Seine Tochter Martina starb im August 2011, nachdem sie sich aus dem Balkon eines fünften Stock gestürzt hatte. Die Studentin aus Genua machte damals Ferien mit Freundinnen auf Palma de Mallorca. Die These der Behörden, dass sich ihre Tochter das Leben genommen habe, war für ihre Eltern Bruno Rossi und Franca Murialdo jedoch stets unglaubwürdig geblieben.

Jetzt, nach fünf Prozessen, hat ein Kassationsgerichtshof in Rom den Motocross-Fahrer Alessandro Albertoni und den Handwerker Luca Vanneschi wegen versuchter Vergewaltigung zu drei Jahren Haft verurteilt. Die beiden heute 30-Jährigen hatten Martina bis zur Verzweiflung bedrängt – nur durch einen Sprung in die Tiefe konnte die junge Italienerin dem sexuellen Übergriff entkommen.

Keine Rache, nur die Wahrheit

Familie Rossi hat in den letzten zehn Jahren «nur die Wahrheit» gesucht, sagt der Vater jetzt zu « Rai News .» «Meine Frau und ich wollten keine Rache. Niemand wird mir meine Tochter zurückgeben können, niemand wird unseren ewigen Schmerz lindern können. Aber jetzt hat Martina die Würde wiedererlangt, die sie nach all dem Dreck, mit dem sie beworfen wurde, verdient, und wir werden sie in bester Erinnerung behalten können.»

Die Staatsanwaltschaft hatte im Laufe der Verhandlungen angegeben, dass die 20-Jährige bei einem Fluchtversuch vor Albertoni und Vanneschi ums Leben gekommen sei. Als Beweis dafür diente die Tatsache, dass das Opfer nur in Unterwäsche bekleidet war, und dass die Gerichtsmediziner bei Albertoni Kratzer am Hals entdeckt hatten. Martina galt zudem in ihrem Umfeld als «heitere und glückliche junge Frau».

Doch die Verteidigung grub bereits beim ersten Prozess ein trauriges Kapitel aus Martinas Leben hervor: Die Studentin hatte einige Zeit zuvor, nach einer schmerzhaften Trennung von ihrem Freund, diesen «in einer belästigenden Weise» kontaktiert. Damit hatten die Anwälte der Angeklagten schwer zu niederreissende Zweifel am psychischen Zustand des Opfers erzeugt. Der Fall wurde als Suizid abgetan.

Martinas Eltern fordern nun Schadenersatz

Wie viel von der dreijährigen Haftstrafe nun die Täter tatsächlich hinter Gittern verbringen werden, ist laut dem «Corriere della Sera» höchst fragwürdig. Einer der Verteidiger sagte, dass ihre Mandanten um eine Unterbringung im Sozialdienst gebeten haben. Die beiden Täter waren in erster Instanz von einem Gericht in Arezzo zu sechs Jahren Haft verurteilt, anschliessend jedoch in der Berufung von Richtern in Florenz freigesprochen worden. Darauf legte die Staatsanwaltschaft beim Kassationsgerichtshof Berufung ein.

Für die Eltern von Martina Rossi hört der Kampf damit aber nicht auf: «Die beiden Täter haben sich nie entschuldigt, sie haben keine Reue gezeigt», sagt der Vater. Die Familie erwägt nun laut «La Stampa» eine Schadensersatz-Klage.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz