Basel: Ukrainer schreiben offenen Brief an Daniele Ganser

Die Basler Ortsgruppe des Ukrainischen Vereins der Schweiz hat einen offenen Brief an den umstrittenen «Friedensforscher» Daniele Ganser geschrieben. Dies nach zwei ausverkauften Referaten zum Krieg im Stadtcasino.

1 / 5 Der Ukrainische Verein der Schweiz protestierte vergangenen Freitag vor dem Stadtcasino Basel gegen den Vortrag von Daniele Ganser. Tamedia/Lucia Hunziker Mit seinen Vorträgen füllt Daniele Ganser Säle im ganzen deutschsprachigen Raum. Der umstrittene «Friedensforscher» vertrete in Bezug auf den Krieg in der Ukraine auch Positionen, die der russischen Staatspropaganda zugeschrieben würden, sagen Experten. Tamedia/Pino Covino In Basel tritt er diese Woche zu einem Heimspiel im Stadtcasino an. Als Veranstalter figuriert Act Entertainment, einer der grössten Schweizer Event-Veranstalter. Als die Nachfrage nach Tickets zu gross wurde, wurde eine zweite Veranstaltung organisiert. Screenshot

Darum gehts Vergangene Woche hielt der umstrittene «Friedensforscher» Daniele Ganser im Basler Stadtcasino zwei Referate zum Krieg in der Ukraine.

Der Ukrainische Verein hatte gegen die Veranstaltung protestiert und hat Ganser nun einen offenen Brief geschrieben.

Darin verurteilen sie die Art und Weise, wie er den Krieg für seine wirtschaftlichen Zwecke nutzt, scharf.

Vergangene Woche hielt der Historiker und selbst ernannte «Friedensforscher» Daniele Ganser zwei Referate zum Krieg in der Ukraine im Basler Stadtcasino. Die Veranstaltung war schon im Vorfeld heftig kritisiert worden. Fachpersonen, etwa namhafte Osteuropa-Forschende, widersprechen Gansers Thesen vehement. Auch die ukrainische Diaspora in der Schweiz setzte mit einem Protest am Freitag vor dem Stadtcasino ein Zeichen gegen die Ganser-Veranstaltung.

Am Sonntag veröffentlichte die Basler Ortsgruppe des Ukrainischen Vereins in der Schweiz einen offenen Brief an den prominenten Historiker. Man begrüsse die Meinungsfreiheit und die Freiheit, eigene Geschäftsmodelle aufzubauen, so der Ukrainische Verein. Sie würden verstehen, dass jeder Geld verdienen müsse. «Die Art, wie Sie im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit den Angriff Russlands auf die Ukraine nutzen, verurteilen wir hingegen scharf.»

«Sie sprechen der ukrainischen Bevölkerung die Fähigkeit ab, ihre Regierung selbst zu wählen», so der Verein weiter. Ganser vertritt die These, dass der Machtwechsel in Kiew 2014 durch einen von den Amerikanern orchestrierten Putsch herbeigeführt wurde. Diese Version verbreitet auch Russland. Derweil gilt der Euromaidan, der zum Machtwechsel führte, als einer der grössten Volksaufstände seit dem Fall der Mauer. Auch unter Osteuropa-Historikern wird die Putsch-These als Propaganda verworfen.

Ganser soll spenden

Ganser diskreditiere ausserdem jegliche Fakten, die seiner persönlichen Theorie entgegensprächen, so der Ukrainische Verein der Schweiz. Der Verein sehe es darum als seine Pflicht, ein öffentlich wirksames und friedliches Zeichen gegen Gansers Geschäftstätigkeit zu setzen. Das werde in Form von offiziell bewilligten Protesten gemacht. «Wir sehnen uns nach Frieden. Wir bezeichnen uns nicht als ‹Friedensforscher›. Wir wissen, dass ein Frieden erst dann möglich ist, wenn russische Soldaten die Ukraine verlassen haben.»

Den offenen Brief schliesst der Verein mit einem Spendenaufruf. «Fragen Sie uns, wir geben Ihnen gern eine ganze Auswahl an Adressen von Menschen in Not», appellieren sie an Ganser. Dafür gebe es auch eine Steuerbescheinigung.