Mann in Biel BE niedergestochen – erster Täter (18) geschnappt 

Biel BE : Sie stachen einen Mann nieder – erster mutmasslicher Täter (18) geschnappt

Bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs Biel war am Samstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Nun wurde einer der Täter geschnappt.

Die Ermittlungen dauern nach dem ersten Fahndungserfolg an – insbesondere in Bezug auf den zweiten mutmasslichen Täter.

Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung in Biel vom Samstagabend, bei der eine Person schwer verletzt wurde, ist am Sonntagabend ein mutmasslicher Täter vorläufig festgenommen worden. Der Kantonspolizei Bern gelang es, den 18-Jährigen am Sonntagabend in Biel anzuhalten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Er wird verdächtigt, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der dem 22-jährigen Opfer Verletzungen durch einen scharfen Gegenstand zugefügt wurden.