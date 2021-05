Blutiger Streit unter Teenagern - «Sie stachen ihm mit dem Messer in den Rücken»

Von einer grossen Blutlache an der Oberdorfstrasse in Wädenswil ZH berichtete ein News-Scout am Dienstagabend. «Ein Jugendlicher hat viel Blut verloren und wurde ins Spital gebracht», sagt er. Beim Opfer handelt es sich um den 16-jährigen A.* aus Wädenswil. Seine Mutter ist schockiert: «Sie stachen ihm mit dem Messer in den Rücken», sagt sie. Er musste im Spital operiert werden. Es gehe ihm den Umständen entsprechend.