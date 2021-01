An einem Freitagnachmittag im September 2020 überquerte eine damals 42-jährige Frau einen Zebrastreifen in der Stadt St. Gallen, als gleichzeitig ein Mann mit seinem Auto die Strasse befuhr. Der Mann war betrunken, laut Strafbefehl der Staatsanwaltschaft St. Gallen hatte er 1,32 Promille intus. Der damals 58-jährige Mann schaute nicht auf die Strasse und erfasste mit seinem Auto die Frau auf dem Fussgängerstreifen. In der Folge wurde die Frau rund zehn Meter weit auf die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb dort mit schweren Kopfverletzungen liegen. Der betrunkene Lenker fuhr nach dem Unfall nochmals 73 Meter weiter, bevor er seinen Kleinwagen zum stoppen brachte und am rechten Rand anhielt.