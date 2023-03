Strafgericht Baselland: Sie stellte ihren Fiat quer auf die Strasse und beschimpfte die Polizisten

20min/Steve Last

«Das ist eine verrückte Geschichte, die man kaum glauben kann. Ich greife doch nicht einfach Leute an. Das mache ich nicht», versicherte die Beschuldigte am Mittwoch in Muttenz vor dem Strafgericht. Die 68-Jährige wurde unter anderem wegen mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, mehrfacher einfacher Körperverletzung und mehrfachen Führens eines Motorfahrzeugs trotz Entzug des Führerausweises angeklagt. Das Gericht verurteilte sie zu einer ambulanten Behandlung und einer unbedingten Geldstrafe. Die Strafe fiel milder aus, als von der Staatsanwaltschaft verlangt.