Hier demonstrieren Frauen in Spanien gegen Gewalt an Frauen.

Das «Red Shoes Project» ist eine Installation für den internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.

Femizide gibt es weltweit. Hier ein Schild von Opfern in Frankreich.

Eine Expertin erklärt, was gegen Femizide unternommen wird und welchen Einfluss Corona hat.

In der Schweiz stirbt jede zweite Woche eine Frau infolge häuslicher Gewalt.

«Ein Femizid ist die fatalste Folge von häuslicher Gewalt», sagt Myriame Zufferey, Leiterin des Frauenhauses der Region Biel. Sie betreut seit 15 Jahren Frauen, die vor ihrem Partner flüchten müssen. « Manche Frauen s ind sich bewusst , dass sie sich in Gefahr befinden. Und sie versuchen, aus der Gewaltspirale auszubrechen.» Doch dies sei unglaublich schwierig. «Die Frauen sind sich oftmals bewusst, dass es die reale Möglichkeit gibt, dass sie sterben könnten, wenn sie sich trennen.»

Jede Woche erfolgt in der Schweiz ein Tötungsversuch in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Alle zwei Wochen stirbt eine Frau, durchschnittlich sind es 25 Personen pro Jahr, die infolge häuslicher Gewalt ihr Leben verlieren. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik für die Jahre 2009 bis 2018.

Eine Trennung sei oftmals auch die gefährlichste Situation in einer gewaltgeprägten Beziehung , sagt Zufferey. «Der Täter hat das Gefühl, er habe nichts mehr zu verlieren.»

D er Duden definiert Femizid als «tödliche Gewalt gegen Frauen oder eine Frau aufgrund des Geschlechts». Der Begriff stammt ursprünglich aus den USA, wurde aber um die Jahrtausendwende von lateinamerikanischen Aktivistinnen aufgenommen. Schätzungen gehen davon aus, dass in Lateinamerika alle zwei Stunden eine Frau durch einen Mann getötet wird. Die Definition in der spanischen Sprache geht noch ein Stück weiter als der deutsche Duden: Ein «Feminicidio» bezeichnet die Ermordung einer Frau durch einen Mann wegen « Machismo » oder Frauenfeindlichkeit.

Tödliche Gewalt an Frauen

«Es kann nicht sein, dass ich mich als Frau in der Schweiz nicht von meinem Partner trennen kann, weil ich Angst habe, getötet zu werden», kritisiert Zufferey. «Femizide sind kein Frauenproblem. Sie sind kein privates Problem. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das von der Gesellschaft gelöst werden muss!»

Lösungsansatz beim Täter

Myriame Zufferey steht hinter der Arbeit , die sie und ihr Team leiste n . Aber sie sieht es nicht als Lösung für das Problem: «Man kann nicht nur die Opfer schützen, sondern man muss die Täter von ihrer Tat abhalten.» Von ihr aus gesehen müsste die Schweiz in diesem Bereich mehr leisten. «Es gibt gewisse Dynamiken, bevor es zu einem Femizid kommt: Kontrollen durch den Partner, Drohungen oder Stalking. Hier müsste man eingreifen, die Personen begleiten, sie Therapien machen lassen.» Doch es fehle an Ressourcen für die Arbeit mit Opfern und Tätern . «Aber die Langzeitfolgen häuslicher Gewalt kosten ein Land mehr, als Präventionsmaßnahmen. Wenn sich verhindern lässt, dass ein Kind sieht, wie der Vater die Mutter tötet, lässt sich das sowieso nicht beziffern.» Zufferey fordert darum auch, dass die Schweiz das Ziel anstrebt, keine Femizide mehr zu haben.

Angst vor Sparmassnahmen

Myriame Zufferey sieht, dass einige Kantone hier fortschrittlich sind und gute Arbeit leisten. «Aber eben nicht alle. Und ich befürchte, dass jetzt in der Pandemie an den falschen Orten gespart wird.» Ob Corona zu mehr häuslicher Gewalt und Femiziden führe, könne sie nicht sagen. «Wir hatten 2020 mehr zu tun als im Jahr davor. Aber nicht mehr, als in andere n Jahre n . Eine Prognose ist schwierig. Es kann auch sein, dass sich Betroffene erst dieses oder nächstes Jahr trauen, Hilfe zu holen.»