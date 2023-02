Solbad Sigriswil: Frau sucht ihren Retter

Nach einem langen Tag in der Sauna fühlte sich Bützer beim Schwimmen im Salzwasser nicht gut. Nach ihrer Rettung beschliesst sie, beim nächsten Besuch vorsichtiger zu sein.

«Heute geht es mir sehr gut! Ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin, auch für meine Familie»: Claudia Bützer sucht nach dem Mann, der ihr am Sonntagnachmittag im Solbadhotel Sigriswil das Leben gerettet hat.

Claudia Bützer (57) ist auf der Suche nach dem Mann, der ihr am Sonntagabend im Solbadhotel Sigriswil das Leben gerettet hat. Am vergangenen Wochenende verbrachte sie zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn ein Wochenende dort. Über den ganzen Sonntag hinweg seien sie beim Saunieren und Schwimmen gewesen, «ich habe am Ende wohl etwas übertrieben», sagt Bützer.