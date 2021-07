Magdalena Martullo-Blocher - Sie tanzte Rock’n’Roll und verliebte sich am Telefon

Längst kennt man Magdalena Martullo-Blocher (51) als erfolgreiche Unternehmerin und Politikerin. In Zürich aufgewachsen lebt die 51-Jährige mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Feldmeilen ZH und in der Lenzerheide GR. Auch wenn sie am Zürichsee aufgewachsen ist und den See gerne sieht, sei es ihr im und auf dem Wasser nicht so ganz geheuer. Sie habe auch erst mit zwölf Jahren schwimmen gelernt, erzählt sie in einem Interview mit «Tele Züri». Auch ihre Schwimmabzeichen, die man sich in der Schule erschwimmen und ertauchen konnte, habe sie sich eher erschwindelt und andere für sie die Ringe vom Beckenboden holen lassen.