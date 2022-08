Ein Jahr nach Machtergreifung : «Sie tracken unsere Handys und verfolgen uns» – so ist das Leben unter den Taliban

Die Taliban feiern den ersten Jahrestag ihrer Machtergreifung. Von Freiheit und Demokratie ist wenig geblieben. Vor allem Frauen trifft es schlimm, berichtet «Die Welt»-Korrespondentin Carolina Drüten aus Kabul.



Darum gehts In Afghanistan jährt sich die Machtübernahme der Taliban zum ersten Mal.

Am 15. August 2021 hatten sie die Hauptstadt gestürmt und die Kontrolle über das ganze Land übernommen – und über das Leben unzähliger Mädchen und Frauen.

Aus Kabul berichtet «Die Welt»-Korrespondentin Carolina Drüten.

365 Tage nach ihrer Machtergreifung feiern die Taliban in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. Männer in Camouflage schwingen weisse Fahnen mit arabischer Aufschrift – die Flagge des Islamischen Emirats. Der Platz der Feierlichkeiten befindet sich unmittelbar vor der ehemaligen US-Botschaft.

Eine Wandbemalung zeigt eine hochkante amerikanische Fahne, die roten Streifen sind als Dominosteine dargestellt, die einer nach dem anderen fallen. «Mit dem Segen und der Unterstützung Allahs haben wir die amerikanische Nation besiegt», steht daneben geschrieben.

20 Jahre lang kämpfte der Westen, angeführt von den USA, in Afghanistan. Was als Anti-Terror-Operation begann, wurde schnell zu dem Versuch, Afghanistan zu einem freiheitlichen und demokratischen Land zu machen.

Forderungen nach «Brot, Arbeit und Freiheit»

Doch zuletzt waren die Amerikaner müde geworden von ihrem längsten Krieg. Vor einem Jahr zogen die internationalen Truppen ab – und die Islamisten eroberten den Präsidentenpalast in Kabul. Sie rissen die Macht in ganz Afghanistan an sich. Die gewählte afghanische Regierung floh.

Das neue Regime führte strenge Regeln ein. Mädchen ab der siebten Klasse dürfen in weiten Teilen des Landes nicht mehr zur Schule gehen. Musik ist verboten. Frauen müssen ihr Gesicht verschleiern, auch wenn die Taliban dies noch nicht überall durchsetzen. Jene, die geglaubt hatten, sie könnten alles erreichen was sie wollten, blieben mit ihren Träumen zurück.

Am Samstag fand in Kabul ein Protest von Frauen statt. Solche Szenen sind selten geworden. «Brot, Arbeit und Freiheit», riefen die Demonstrantinnen. Die Taliban kamen und feuerten Warnschüsse in die Luft, verhafteten einige der Teilnehmerinnen und anwesenden Journalisten.

Mehrfach Unterkunft gewechselt

Zakera Russuly hatte gemeinsam den Protest gemeinsam mit ihrem Ehemann besucht. Tags darauf treffen wir sie in einer Wohnung in Kabul. Die 28-Jährige trägt ihr Kopftuch locker auf dem Hinterkopf. Viele Male ist sie bereits gegen das Regime auf die Strasse gegangen.

Doch dies, fürchtet sie, könnte die letzte Demo gewesen sein. «Sie tracken unsere Handys, sie verfolgen uns», sagt sie. Seit der Machtübernahme der Taliban hat sie mehrmals ihre Unterkunft gewechselt.

Ihr Leben hat sich «von der Erde bis zum Himmel» geändert

Ihr Leben habe sich im vergangenen Jahr «von der Erde bis zum Himmel» geändert, sagt sie. Zuvor hatte sie unter anderem bei der Wahlbeobachtungskommission gearbeitet. Jetzt gibt es keine Wahlen mehr. Die Firma, bei der sie zuletzt angestellt war, entliess zwei Monate nach dem Regierungswechsel alle Frauen. Ein Fall von vorauseilendem Gehorsam gegenüber den neuen Herrschern.

Die Taliban bestreiten, dass sie Frauen vom Berufsleben ausschliessen. «In den Bereichen, in denen Frauen gebraucht werden, arbeiten sie», sagt der Sprecher der Taliban und stellvertretende Minister für Information und Kultur, Zabiullah Mudschahid.

Die Hauptstadt als Blase

«Auch in jedem anderen Bereich, in dem eine Frau benötigt wird, stellen wir sie ein, zum Beispiel im Hochschulwesen, im Bildungs- und Gesundheitssektor, bei der Polizei, in Gefängnissen, bei Passkontrollen und an Flughäfen,» In der Arbeitswelt des Emirats ist dort Platz für Frauen, wo sie mit anderen Frauen zusammenkommen – als Teil der Geschlechtertrennung.

Zwar versprechen die Taliban, Schulen für alle Mädchen wieder zu öffnen – nur wann, ist fraglich. «Afghanistan besteht nicht nur aus den Städten, sondern auch aus grossen Stämmen und einer grossen Anzahl von Menschen in den Bergen», sagt Bilal Karimi, der Vizesprecher der Regierung.

Diese Menschen hätten ihre eigenen Forderungen, die auf religiösen Vorschriften beruhten. Sobald man eine Einigung erzielt habe, werde man die Schulen für Mädchen wieder öffnen. Einen genauen Zeitplan bleibt er auf Nachfrage schuldig.

Keine Zukunft für moderne Frauen

Nicht für alle Frauen hat sich die Lage so dramatisch geändert wie für die Frauenrechtsaktivistin Russuly. Kabul war immer eine Blase, die wenig mit der Realität der restlichen Bevölkerung zu tun hatte.

Auf dem Land galten schon vor den Taliban die strikten Regeln einer konservativen Gesellschaft; für einige Mädchen war es auch unter der US-gestützten Regierung nicht möglich, zur Schule zu gehen. Für die modernen Frauen der Hauptstadt aber ändert die Taliban-Herrschaft alles.

Russuly sieht für sich keinen anderen Ausweg mehr, als das Land zu verlassen. In Afghanistan sei für sie keine Zukunft, «es sei denn, ein Wunder geschieht». Angst, sich unter ihrem richtigen Namen und mit Gesicht in den Medien zu zeigen, hat sie nicht. Nichts sei schlimmer, als so zu leben wie jetzt. Ohne Job, ohne Perspektive. Und ohne Freiheit.