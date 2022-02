Olympia 2022 : Sie tragen die Schweizer Fahne an der Peking-Eröffnungsfeier

Am Donnerstagmorgen gab Swiss Olympic bekannt, wem die grosse Ehre zuteil wird: Ski-Ass Wendy Holdener und Eishockey-Star Andres Ambühl werden am Freitag die Schweizer Delegation anführen.

Ralph Stöckli, Chef de Mission von Swiss Olympic gab im Rahmen einer virtuellen Medienkonferenz bekannt: Wendy Holdener und Andres Ambühl werden am Freitagmorgen in Peking die Schweizer Fahne tragen. Sie führen das Team von Swiss Olympic an, von dem rund 80 Sportlerinnen und Sportler an der Eröffnungszeremonie vertreten sein werden.



«Wendy Holdener ist als Gewinnerin eines kompletten Medaillensatzes an den Spielen 2018 in PyeongChang eine absolut würdige Fahnenträgerin», begründet Chef de Mission Ralph Stöckli die Entscheidung. Zu Andres Ambühl, der bereits zum fünften Mal an Olympia dabei ist, meinte Stöckli: «Er hat in seiner langen Karriere unglaublich viel erreicht und ist dabei ein Teamplayer durch und durch geblieben. Er lebt den olympischen Geist seinen jüngeren Teamkollegen vor.»