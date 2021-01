NFL-Playoffs : Sie trennt nur noch ein Sieg von der Superbowl-Teilnahme

Sowohl die Buffalo Bills als auch die Green Bay Packers konnten ihre Playoff-Heimpartien für sich entscheiden. Beide stehen somit kurz vor dem Endspiel.

Die Buffalo Bills und die Green Bay Packers sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Superbowl entfernt. Die Packers gewannen gegen die Los Angeles Rams am Samstag 32:18 und treffen in einer Woche entweder auf die New Orleans Saints oder die Tampa Bay Buccaneers.