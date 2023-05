Basel: 18-Jähriger von sieben Unbekannten angegriffen

Am Freitagabend wurde ein 18-Jähriger bei der Dreirosenbrücke von sieben Unbekannten angegriffen.

Am Freitagabend gegen 22.10 Uhr haben Unbekannte auf einer Grünfläche neben der Dreirosenbrücke in Basel, Höhe Tramstation Dreirosenbrücke, einen Mann verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilte, wurde der 18-Jährige von der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital gebracht.