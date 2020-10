Hochzeits-Konvoi hält auf A1 an«Sie trugen Smoking und fuhren Porsche und Mercedes»

Sie hatte zuvor auf der Höhe Walterswil SO angehalten und so den gesamten Verkehr blockiert.

Hochzeits-Konvoi machte sich strafbar

Was S. zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiss: Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Hochzeitsgesellschaft hatte auf der A1 in Richtung Zürich auf der Höhe von Walterswil SO mindestens einmal angehalten, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag bekanntgab. Damit haben sich Beteiligten strafbar gemacht, zumindest die drei vordersten Lenker (auch der Pannenstreifen wurde blockiert).