Leonardo DiCaprios Flirt: Model Neelam Gill raf bereits die Queen

1 / 6 Neelam Gill sorgt aktuell für Liebesspekulationen. Instagram/neelamkg Seit sie im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes mit Leonardo DiCaprio gesichtet wurde und die beiden zusammen in London und Paris beim Dinner erwischt wurden, munkelt man über eine Liaison. AFP Die Britin mit indischen Wurzeln arbeitet erfolgreich als Model und zierte bereits die «Vogue». AFP

Darum gehts Leonardo DiCaprio (48) wurde in den letzten Wochen mehrfach mit dem Model Neelam Gill gesichtet.

Nun kursieren die Gerüchte, dass die 28-Jährige die neue Freundin des Hollywood-Stars sein soll.

Doch wer ist die Britin mit indischen Wurzeln, die bereits die Queen und König Charles (74) traf? Wir stellen sie vor.

Von Cannes, nach London und Paris bis nach St. Tropez – Leonardo DiCaprio geniesst aktuell einen langen Sommeraufenthalt in Europa. Dabei umgibt sich der Hollywoodstar mit engen Freunden, diversen Familienmitgliedern und zahlreichen Models. Eine Frau sticht dabei aber besonders hervor: Neelam Gill. Seit die beiden bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai zusammen gesichtet wurden, ist die 28-Jährige immer wieder an der Seite des Schauspielers zu sehen.

So sah man sie in London beim Abendessen mit DiCaprios Mutter Irmelin Indenbirken. Anschliessend zeigte sie sich mit dem 48-jährigen Schauspieler, seinem Kollegen Tobey Maguire (48) und dessen Kinder beim Dinner im Pariser Loulou in der Rue de Rivoli. Was genau zwischen Neelam Gill und Leonardo DiCaprio läuft, wissen nur die beiden. Dennoch: Wir stellen die angeblich neue Frau an der Seite des «Titanic»-Stars vor.

Ihre Herkunft

Neelam Gill wurde am 27. April 1995 in Coventry, Warwickshire, England geboren. Ihre im Vereinigten Königreich geborenen Eltern, die eine arrangierte Ehe eingingen, als ihre Mutter 20 Jahre alt war, sind Kinder indischer Einwanderer. Neelams Grosseltern stammen aus Punjab. Ihre Mama beschrieb später in einem Blog die «Zwangsheirat mit einem Fremden» als «die erschütterndste Erfahrung meines Lebens». Neelam und ihre Schwester, die mit ihren Eltern über einem familiengeführten Supermarkt lebten, waren gerade einmal acht und drei Jahre alt, als die turbulente Ehe in einer Scheidung endete. Zu ihrem leiblichen Vater hat sie keinen Kontakt mehr, wie die «Daily Mail» schreibt. Ihre Mutter heiratete erneut und Neelam nahm den Namen ihres Stiefvaters an.

Ihre Model-Karriere

Die Britin mit indischen Wurzeln arbeitet als erfolgreiches Model. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich Model werden könnte, ich hatte eine Brille und eine Zahnspange», sagte sie einst in einem Interview. Im Alter von 14 Jahren wurde sie von der Agentur Next Model Management unter Vertrag genommen und hat sich innerhalb der Branche bereits einen Namen gemacht. 2013 wirkte sie als erstes indisches Model in einer Kampagne von Burberry mit. Zudem lief sie unter anderem für Dior über den Laufsteg, ist das Gesicht von L'Oreal Paris UK und zierte das Cover und diverse Fotostrecken bekannter Magazine wie «Vogue». Dabei wollte sie eigentlich einen anderen beruflichen Weg einschlagen und Modejournalistin werden oder Psychologie studieren.

Ihr Liebesleben

2015 kamen Gerüchte auf, dass Neelam den einstigen One-Direction-Star Zayn Malik (30) datet. Dies löste allerdings Online-Hasstiraden gegen sie aus, was bei zu einem «grossen emotionalen Zusammenbruch» führte, wie das Model berichtete. Über ihre Romanze mit dem 2022 verstorbenen Rapper J Stash im Jahr 2017 ist wenig bekannt. Die beiden wurden lediglich mehrmals miteinander fotografiert.

Ihre Wohltätigkeit

Neelam ist wohltätig engagiert und hielt vor zwei Jahren einen TED-Talk zum Thema häusliche Gewalt. Zudem spricht sie offen über ihre Probleme als dunkelhäutiges Model. In den sozialen Medien schrieb sie über ihre Erfahrungen: «Als ich in diese Branche einstieg, fühlte ich mich völlig fehl am Platz. Es führte darauf zurück, dass ich das einzige braune Mädchen im Raum, auf dem Laufsteg oder am Set war. Später in meiner Karriere hatte ich dann das Gefühl, dass man als farbige Frau um Jobs ‹kämpfen› musste – weil sie im Vergleich zu meinen weissen Kolleginnen und Kollegen so rar waren.»

Vergangenes Jahr wurde Neelam bei den Sikh Awards mit dem «People's Choice»-Award ausgezeichnet – eine grosse Ehre, wie sie auf Instagram schreibt: «Jeder, der mich kennt, weiss, wie stolz ich darauf bin, Sikh zu sein, und wie der Sikhismus mein Leben geprägt hat.» Und weiter: «Schon zu Beginn meiner Karriere habe ich die Bedeutung der Repräsentation erkannt. Wenn ich also auch nur einer Person das Gefühl geben kann, stolz, glücklich oder repräsentiert zu sein, dann habe ich das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.»

Ihre Begegnung mit den Royals

Im Rahmen ihrer Wohltätigkeitsarbeit hatte Neelam bereits die Ehre, einige Mitglieder der britischen Königsfamilie zu treffen. So knickste sie schon vor König Charles (74), damals noch im Amt des Prinzen von Wales, und Prinzessin Kate (41), wie ihr Instagram-Profil zeigt. 2018 hielten die im vergangenen September verstorbene Queen Elizabeth mit Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) im Buckingham-Palast die Queen’s Young Leaders Awards ab. Mit dabei: Neelam Gill.