Kolumbien: Rettung ingidener Kindern im Dschungel wird verfilmt

Vier Kinder überlebten ab Mai 40 Tage in der kolumbianischen Wildnis.

Die Überlebensgeschichte von vier Kindern, die mehr als einen Monat nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im kolumbianischen Regenwald gerettet wurden, soll als Spielfilm verfilmt werden. «Ich bin begeistert, die Story dieser Kinder zu erzählen, wie sie überleben konnten, dank ihrer besonderen Beziehung zur Natur von Geburt an», sagte Regisseur Gaz Alazraki («Der Vater der Braut») am Dienstag dem US-Branchenportal «Deadline.com». Ihre Fähigkeit sich durchzuschlagen, ihr Durchhaltevermögen und ihre Klugheit seien erstaunlich.

Diese Leute sind am Projekt beteiligt

Suchtrupps hatten die Kinder Anfang Juni nach 40 Tagen im Regenwald gefunden. Sie waren am 1. Mai mit einer Propellermaschine in der Wildnis abgestürzt – und mussten sich danach allein durchschlagen. Erst mehr als zwei Wochen nach dem Unglück drangen am 16. Mai Mitglieder der Spezialeinsatzkräfte des kolumbianischen Heeres bis zu dem Flugzeugwrack vor und fanden dort die Leichen des Piloten, der Mutter und eines indigenen Anführers.