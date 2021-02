LGBTQ-Tiktoker in Zürich attackiert : «Sie verfolgten uns, dann trat einer meinen Kollegen»

Die zwei Jugendlichen, die am Samstag in Zürich durch eine grössere Gruppe angegriffen wurden, leben ihre Homosexualität offen auf Tiktok aus. Das sei der Grund für die Attacke, so Zeugen des Vorfalls.