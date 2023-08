Sie verlor wegen Russen ein Auge – jetzt ist sie im «Playboy»

Aktuell arbeitet Iryna Bilotserkovets an der Organisation von Veranstaltungen für die ukrainischen Truppen.

Die Ukrainerin wurde während eines Angriffs in Kiew verletzt. Ihr Ehemann arbeitet als Berater für Bürgermeister Witali Klitschko (im Bild). Ob es sich um einen Mordanschlag handelte, kann sie bis heute nicht sagen.

«Ich habe kein hübsches Gesicht mehr, aber der Rest meines Körpers ist wunderschön»: Iryna Bilotserkovets posiert in der ersten «Playboy»-Ausgabe in der Ukraine seit Kriegsbeginn.

In der Ukraine erschien die erste «Playboy»-Ausgabe seit Kriegsbeginn.

Die erste gedruckte «Playboy»-Ausgabe in der Ukraine seit Kriegsbeginn steht unter dem Motto «Frauen bleiben stark». Passend dazu ein Bild von Iryna Bilotserkovets. Die ehemalige TV-Moderatorin und Model posiert mit Augenmaske und im Metall-Bikini. Bilotserkovets war drei Tage nach dem russischen Angriff angeschossen worden. Dadurch verlor die dreifache Mutter ein Auge.

Wie sie selbst im «Playboy» erzählt, sei sie an jenem Abend mit ihren Kindern auf dem Heimweg durch ein Viertel in Kiew gefahren, als ihr Auto von mehreren Kugeln getroffen wurde. Ihr Ehemann arbeitet als Berater für Bürgermeister Witali Klitschko. Ob es sich um einen Mordanschlag handelte, kann sie bis heute nicht sagen.

«Kein hübsches Gesicht, aber einen wunderschönen Körper»

«Die Ärzte in der Ukraine sagten, ich würde wahrscheinlich sterben. Ich war damit nicht einverstanden», sagt sie. Schliesslich wurde sie in einem Berliner Spital behandelt, wo sie sich einer umfangreichen Wiederherstellungschirurgie unterziehen musste. Während des Eingriffs verlor Bilotserkovets ein Auge, an ihrem Körper sind immer noch erhebliche Narben zu sehen. «Es ging nicht darum, meine Schönheit zu bewahren, sondern darum, ob ich überleben würde oder nicht», sagt sie im Nachhinein.