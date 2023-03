Kreuzlingen: Betrunken auf Bahngleise gefahren

Kreuzlingen TG : Sie verlor beim Rechtsabiegen den Überblick und den Fahrausweis

In Kreuzlingen TG ist in der Nacht zum Freitag eine Frau mit 1,4 Promille Alkohol intus falsch abgebogen. Sie landete statt im Bündtweg auf den Gleisen.

Eine Autofahrerin (41) war in der Nacht auf Freitag gegen 1.15 Uhr auf der Bernrainstrasse in Kreuzlingen TG stadtauswärts unterwegs. Sie beabsichtigte nach dem Bahnübergang nach rechts in den Bündtweg einzubiegen. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bog sie zu früh ab und kam mit ihrem VW Polo auf den Bahngeleisen zum Stillstand.