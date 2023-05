Brokefishing : «Sie verschwinden aufs Klo, sobald die Rechnung kommt»

Auch die 20-Minuten-Community hat Personen in ihrem Umfeld, die sich immer davor drücken, einen Beitrag an das gemeinsame Essen beizusteuern:

«Ich bezahle meistens, obwohl sie viel mehr verdienen als ich»

Früher habe sie es nicht so schlimm gefunden, weil ihre Freundin arbeitslos war. Als sie dann aber einen guten Job gefunden habe und mit ihrem Freund zusammengekommen sei, habe sie für drei bezahlt. «Sie beide verdienen viel mehr als ich.» Neu fordere sie deshalb beim Bezahlen getrennte Rechnungen. «Meine Freundin weiss natürlich, wieso, und ich sehe ihr am Gesicht an, wie unangenehm ihr das Ganze ist. Darüber geredet haben wir aber noch nie. Ich weiss nicht, wie ich es ansprechen soll.» In der Vergangenheit habe sie erlebt, dass Freundinnen ausfällig geworden seien, wenn sie sie deshalb zur Rede gestellt hätte.