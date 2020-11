Toter 15-Jähriger in Sugiez FR : «Sie versuchten sicher 30 Minuten ihn zu reanimieren»

Am Samstag starb im Kanton Freiburg ein 15-Jähriger, nachdem er am Bahnhof in Sugiez von einem Zug erfasst wurde. Dem Unfall geht offenbar ein langer Streit zwischen Banden aus der Region voraus.

Darum gehts Nach Streitigkeiten zwischen Teenagergruppen im Kanton Freiburg starb ein 15-Jähriger.

Der Teenager wurde auf einem Gleis im Bahnhof Sugiez von einem Zug erfasst.

Dorfbewohner berichten vom Unfall – und einem Bandenkrieg, unter dem sie schon lange leiden.

Am Samstagabend verabredeten sich zwei Teenagergruppen im Kanton Freiburg zu einem Streit. Nachdem die Polizei die Gruppen am Bahnhof Murten getrennt hatte, kam es beim Bahnhof in Sugiez zu einem tödlichen Unfall. Ein 15-Jähriger lief auf die Gleise und bemerkte einen herannahenden Zug nicht. Er starb im Spital an seinen Verletzungen.

Ein Anwohner, der direkt gegenüber des Bahnhofs wohnt, sagt zu 20 Minuten: «Am Wochenende hat es oft viele Jugendliche dort, gestern hörten wir aber Schreie und wie der Zug hart abbremste.» Weiter hätten sie gesehen, wie sich die Anwesenden um den verunfallte 15-Jährigen kümmerten. «Sie haben sicher 30 Minuten lang versucht, ihn zu reanimieren.» Es sei ein schrecklicher Abend gewesen. Am Sonntagmorgen habe er dann aus den Medien erfahren, dass es der Junge nicht geschafft habe.

1 / 7 Am Bahnhof von Sugiez verstarb ein 15-Jähriger. Leser-Reporter Zwei Teenagergruppen verabredeten sich am Freitagabend im Kanton Freiburg zu einem Streit. Die Polizei rückte aus, um eine Konfrontation zwischen den Gruppen bereits präventiv zu verhindern. Eine der beiden Gruppen konnte in Murten aufgelöst werden. 20Min Am Bahnhof von Sugiez traf die zweite Gruppe, bestehend aus rund 30 Teenagern ein. Dort wartete ebenfalls bereits die Polizei. Die Beamten forderten die Teenager auf, den nächsten Zug zurück nach Neuenburg zu nehmen. 20Min

«Sie terrorisieren das ganze Dorf»

Weitere Einwohner des Dorfes bestätigen, dass sich vor allem an Wochenendabenden viele Jugendliche um den Bahnhof herum versammeln. Es handle sich um einen regelrechten Bandenkrieg zwischen Teenagern aus Neuenburg und Murten. «Sie terrorisieren das ganze Dorf», sagt eine Einwohnerin.

Man treffe sich regelmässig, um sich zu prügeln. Oft gingen 20 bis 30 Personen aufeinander los, sagt sie weiter. Auch die Freiburger Kantonspolizei schreibt in der Medienmitteilung zum Vorfall vom Samstagabend, dass Jugendliche aus Neuenburg am Bahnhof Murten angehalten worden seien. Rund 30 Personen hätten daraufhin den Zug am Bahnhof Sugiez verlassen. Für weitere Auskünfte war die Polizei bisher nicht erreichbar.

Auch in Murten sind die Streitigkeiten offenbar weitläufig bekannt. Ein 18-Jähriger will die Ursache für die Probleme kennen: ein Tiktok-Video. Eine Gruppe aus der Hiphop-Szene Murtens habe einen Clip veröffentlicht, der die Gesichter von Mitgliedern aus der Szene in Neuenburg zeige. Daraufhin sei die Gruppe aus Neuenburg nach Murten gereist, um den Streit dort auszutragen.

Bist du oder jemand, den du kennst, von sexualisierter, häuslicher, psychischer oder anderer Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe: Beratungsstellen der Opf erhilfe Schweiz Fachstelle Frauenberatung Onlineberatung für F rauen (BIF) Onlineberatung für Männer Onlineberatung für Jugendliche Frauenhäuser in der Schweiz und Liechtenstein Zwüschehalt, Schu tzhäuser für Männer LGBT+ Helpline, Tel. 0 800 133 133 Dargebotene Hand, Tel. 143 Pro Juventute, Tel. 1 47