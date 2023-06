Rebstein: Jogger (38) von Greifvogel angegriffen

1 / 3 Vergangene Woche wurde ein 38-Jähriger von einem Greifvogel angegriffen. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger Dabei soll es sich um einen Mäusebussard gehandelt haben. pixabay Im Mai 2020 wurde ebenfalls ein Jogger angegriffen. Der 26-Jährige erlitt mehrere Kopfverletzungen. Privat

Darum gehts Ein 38-Jähriger wurde beim Joggen von einem Greifvogel angegriffen.

Dabei zog er sich eine Verletzung am Kopf zu.

Joggerinnen und Jogger sollten aufmerksam sein.

«Es fühlte sich an, als hätte mir jemand auf den Kopf geschlagen», so der Jogger gegenüber dem «Rheintaler». Der 38-jährige Rebsteiner ist auf der Verbindungsstrasse von Balgach SG nach Diepoldsau SG unterwegs gewesen, als er von einem Greifvogel angegriffen wurde. Der Mann vermutet, dass es ein Mäusebussard war. Die Geschäftsführerin von Birdlife St. Gallen ordnet den Vorfall ein.

Kurz nach der Binnenkanalbrücke schlug dem Jogger etwas gegen den Kopf. Darauf sah er einen Vogel davonfliegen. Aus der Ferne konnte der Jogger jedoch nicht genau erkennen, um welche Art es sich handelte. Als sich der 38-Jährige an den Kopf griff, bemerkte er eine blutende Wunde. Der Rebsteiner rief vorsichtshalber seinen Vater an, welcher ihn darauf abholte.

«Vögel verteidigen ihr Revier»

Auch am Tag darauf soll er noch über Schmerzen am Kopf geklagt haben. Die Wunde habe der Mann desinfiziert, ausserdem wolle er sich eine Starrkrampf-Impfung verabreichen lassen, um das Risiko einer Infektion auszuschliessen. Der 38-Jährige war das erste und vermutlich auch das letzte Mal auf dieser Joggingrunde unterwegs. Ausserdem will er sich in Zukunft besser schützen: «Ich werde fortan beim Joggen ein Käppli tragen», wie er gegenüber der Zeitung sagt.

Wieso kommt es zu Vogelangriffen? «Solche Vorfälle passieren meistens, wenn ein Nest mit Jungvögeln in der Nähe ist», so Cornelia Jenny, Geschäftsführerin von Birdlife St. Gallen. Weiter erklärt sie: «Der Vogel fühlt sich bedroht oder unsicher, da jemand in seinem Revier ist und seine Jungen gefährden könnte.» Bei einer Attacke handle es sich um natürliches Verhalten der Vögel: «Sie wollen niemandem etwas Böses, sondern verteidigen nur ihr Nest und ihre Jungen», so Jenny.

Aufgepasst als Joggerin oder Jogger

Laut der Expertin ist es ausserdem üblich, dass Joggerinnen und Jogger und weniger Spazierende einer Vogelattacke zum Opfer fallen. «Schnelle Bewegungen werden von den Tieren eher als bedrohlich wahrgenommen», sagt die Expertin. Folgend ist es ratsam, die Geschwindigkeit zu reduzieren oder gar zu laufen, wenn man merkt, dass ein Vogel über einem kreist.

Bei der Kleidung gibt es laut Vogelexpertin keine Farben, die es speziell zu meiden gilt. Eine Kopfbedeckung könnte jedoch helfen, sich vor einer allfälligen Attacke zu schützen. Strecken, die bekannt sind für Neststandorte, sollten in der Brut- und Aufzuchtzeit gemieden werden.

In vergangenen Jahren wurden Gebiete mit erhöhtem Risiko entsprechend signalisiert, dadurch wurden Joggerinnen und Jogger darauf aufmerksam gemacht, im entsprechenden Gebiet nicht zu rennen. «Es sind vor allem Fälle von Mäusebussarden bekannt. Andere Arten sind jedoch nicht auszuschliessen», so Jenny abschliessend. Die meisten Fälle der letzten Jahre wurden im Mai und Juni verzeichnet, es gilt also, die Augen offen zu halten.

