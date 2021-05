Essensausgabe während Corona - Sie verteilen täglich 300 warme Mahlzeiten an Bedürftige in Zürich

Hinter den Bahngleisen bei der Zürcher Europaallee stehen täglich über hundert Menschen in einer Schlange. Menschen jeden Alters und aus verschiedenen Kulturen warten auf eine warme Mahlzeit. Durchgeführt wird diese Essensausgabe vom Verein Incontro. «Seit über drei Jahren gehen wir täglich auf die Gasse im Langstrassenviertel und bauen Beziehungen und Freundschaften zu den Menschen auf», sagt Schwester Ariane Stocklin.

Essensgutscheine sind begehrt

Das Angebot ist für Menschen, die wegen Corona in die Armut geraten sind, eine echte Hilfe: « Der Verein Incontro hilft uns nicht nur d abei, unsere Kinder zu ernähren , s ie helfen uns auch seelisch durch die se schwierigen Zeiten », sagt eine alleinerziehende Mutter, die in er Schlange steht. Sie war in die Schweiz gekommen, um im Milieu zu arbeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie verlor sie jegliches Einkommen.