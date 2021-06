Tour de France : Sie verursachte den Massensturz – nun ist sie auf der Flucht

Die Polizei sucht eine Frau, die an der Tour de France für mehrere Verletzte sorgte. Offenbar ist sie ausser Landes geflüchtet.

Am Samstag ist es bei der ersten Etappe der Tour de France zu einem spektakulären Zwischenfall gekommen. Eine Zuschauerin am Strassenrand wollte unbedingt, dass die Kameras ihre Grussbotschaft an die Grosseltern einfangen. Nur wenige Sekunden bevor das Fahrerfeld an ihr vorbeiraste, hielt sie ein breites Kartonplakat in die Strasse hinein. Die Frau war so nah am Geschehen, dass einer der ersten Fahrer, der deutsche Tony Martin, in ihr Schild fuhr, stürzte, und damit eine Massenkarambolage mit mehreren dutzend beteiligten Fahrern auslöste.