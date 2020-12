Mariana Franklin Ferreira: 14-jährig, talentierte Nachwuchsschwimmerin. Tot. Es ist eine äusserst tragische Geschichte, die sich in Brasilien zugetragen hat. Vor einem Monate hatte sich die Teenagerin, die über 50, 100 und 200 Meter Freistil antrat, mit dem Coronavirus infiziert, zeigte allerdings kaum Symptome. Auch deshalb durfte sie an den nationalen Meisterschaften in Santos antreten. Schliesslich war die Erleichterung in ihrer Familie gross, dass Mariana die Infektion so gut wegsteckte.