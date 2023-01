Lauberhorn: Tochter von Beat Feuz fiebert im Training mit

Beat Feuz wird am Samstag zum letzten Mal beim Lauberhorn am Start sein. Er freut sich sehr auf die Fahrt und auf seine Familie im Ziel.

Darum gehts Beat Feuz trat noch einmal vor die Medien.

Er wird nur noch zwei Abfahrten bestreiten, eine davon in Wengen.

Dass seine Familie vor Ort ist, freut ihn besonders.

Die Tage von Beat Feuz als aktiver Rennfahrer neigen sich dem Ende zu. Für den 35-Jährigen stehen zum letzten Mal die Lauberhorn-Rennen auf dem Programm. Wehmut verspürt er aber nicht. «Es fühlt sich nicht anders an», erklärt der Abfahrtsdominator der letzten Jahre. In diesem Jahr könne er fast mehr geniessen, so Feuz. «Ich freue mich, noch einmal in Wengen und dann in Kitzbühel zu sein. Es ist auch gut, dass das Kapitel danach vorbei ist.»

Erstmal will er aber in der Abfahrt, die er schon drei Mal gewonnen hat, um den Sieg mitfahren. Doch eine fehlende Top-Platzierung wäre für ihn kein Drama. Feuz: «Ich mache mir selber keinen Druck.» Der Verlauf der Abfahrt am Samstag ändere schliesslich nichts an seiner Karriere. «Sicher, ich möchte nochmals schnell Ski fahren, aber ob ich am Schluss das Rennen gewinne, ändert nichts.»

Tochter war begeistert

Für ihn sei nur wichtig, dass er am Ende nicht in der aufrechten Position ins Ziel fährt. Ein Kostüm zum Abschied schliesst er nämlich aus. Feuz: «Ich will lieber mit einer schnellen Zeit auffallen.» Wenn in Wengen alles zusammenpasst, sei ein Podestplatz möglich.

Hintermann schnellster im Training Nach Stefan Rogentin, der im ersten Training am Dienstag mit der Bestzeit brilliert hatte, gehörte auch am Mittwoch die Top-Zeit einem Schweizer. Niels Hintermann liess die Konkurrenz hinter sich und war im Ziel auch ganz überrascht. Im Gespräch mit 20 Minuten lobte er die Arbeit der Pistencrew. «Was sie in den letzten Tagen geleistet hat, ist toll.»

Im Ziel wird Feuz am Samstag von seiner Partnerin Katrin Triendl und den beiden gemeinsamen Töchtern Clea (4) und Luisa (elf Monate) erwartet werden. Die ältere Tochter verfolgte bereits das Training am Mittwoch mit, bei dem Feuz seine Karten noch nicht offen legte. «Sie war völlig begeistert», beschrieb Feuz. Mit einem Lächeln ergänzte er: «Nicht von mir, sondern von allen Fahrern.» Für ihn sei es etwas Besonderes, dass seine Familie nochmal vor Ort dabei ist. Feuz: «Es ist schon schön, wenn die Kinder und die ganze Familie das miterleben.»