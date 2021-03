Zweites Todesopfer in Basel-Land

Das zweite Covid-Todesopfer in der Schweiz und das erste in der Deutschschweiz waren am 9. März in einem Spital im Kanton Basel-Landschaft zu beklagen. Es war ein 76-jähriger Mann, der ebenfalls an Vorerkrankungen gelitten hatte. Seitdem kamen über 9300 Corona-Todesfälle in der Schweiz dazu. Gemäss Zahlen vom 4. März, 07.48 Uhr, starben in der Schweiz 9319 Personen am Coronavirus.