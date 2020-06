Fall Maddie

Sie war die Ex-Freundin von Christian B.

Mehrere Jahre lang führte Nakscije M. eine Beziehung mit dem mutmasslichen Täter Christian B.. Dann entdeckte sie Kinderpornos auf seinem Computer.

Der Mann ist mehrfach wegen Sexualstraftaten, auch an Kindern, vorbestraft. Derzeit sitzt er in Haft.

Als sie mit dem mutmasslichen Täter zusammenkam, sei sie erst 17 Jahre alt gewesen. Zum Tatzeitpunkt habe sie sich nicht in Portugal aufgehalten.

Das Paar habe gemeinsam in einer Wohnung in Braunschweig gelebt und viel gestritten. Nakscije M. habe Christian B. zur Rede gestellt, als sie auf seinem Computer Kinderpornos gefunden habe, schreibt «Bild». Daraufhin habe er sie grün und blau geprügelt. «Einmal hat er sie so gewürgt, dass sie ins Krankenhaus musste. Danach endete die Beziehung», sagt Lenta J., die das Paar kannte.