Bei der Toten, die am Sonntag aus dem Thunersee geborgen wurde, handelt es sich um J. P.

Die Trauer in den sozialen Medien ist gross. Musiker und DJ Denny Sutton kannte P. persönlich, wie er gegenüber 20 Minuten sagt. Er selbst habe erst am Donnerstag von ihrem Tod erfahren. «Ich bin zutiefst erschüttert. Sie hat so etwas definitiv nicht verdient. Ich hoffe, ihre Seele findet Ruhe und Frieden.»