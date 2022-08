Vouvry VS: Sie war eingeklemmt, er verletzt – verirrtes Ehepaar aus Felswand gerettet

Spektakuläre Rettungsaktion an der schweizerisch-französischen Grenze. Ein Ehepaar hatte sich im Chablaisgebiet verlaufen und die Nacht im Freien verbracht, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilt. Am Sonntagmorgen gelang es den beiden, die Rettungskräfte zu kontaktieren. Sie konnten ihre Position allerdings nicht angeben.