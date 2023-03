204’000 Euro für Hausarbeit: Jetzt spricht Ivanas Ex-Mann

«Sie lebte wie eine Königin»

Der erfolgreiche Unternehmer und Olivenbauer erzählt von den einfachen Anfängen des Paares. «Wir haben 1995 geheiratet. Sie war sehr arm und brachte nichts mit in die Ehe. Ich hatte ein Fitnessstudio in einem Dorf in Jaén.» Ivana habe dort an drei Tagen in der Woche nachmittags gearbeitet, behauptet Pablo. In spanischen Medien widerspricht die Ex-Frau seiner Darstellung: «Ich habe zehn Stunden gearbeitet. Ich war auch das Aushängeschild des Unternehmens, ich kümmerte mich um die Kundinnen und Kunden, bereitete ihre Programme und ihre Diäten vor.»