Nottingham: «Sie schrie um Hilfe» – zwei 19-Jährige unter den Opfern

Nachdem am Dienstag in Nottingham mehrere Menschen niedergestochen oder angefahren worden waren, wurde nun mehr über die drei Todesopfer bekannt.

Die Angriffe auf mehrere Menschen in Nottingham liegen erst einen Tag zurück, die Umstände sind nach wie vor unklar. Doch es sickern immer wieder neue Details durch, die betroffen machen. Unter den Opfern, die gestern von einem Mann (31) in der englischen Stadt Nottingham attackiert und getötet wurden, sind auch zwei sehr junge Menschen: die Studierenden Barnaby Webber (19) und Grace Kumar (19). Vermutlich waren die beiden am frühen Dienstagmorgen auf dem Heimweg nach einer durchzechten Partynacht, um dann zur falschen Zeit am absolut falschen Ort zu sein – nur fünf Minuten von zu Hause entfernt.