Femizid in Elsau ZH: «Sie waren eine glückliche Familie und hatten ein enges Verhältnis»

Am Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung, die mit zwei Toten und einer verletzten Person endete.

In Elsau ereignete sich am Donnerstagabend ein Femizid.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Einfamilienhaus in Elsau ZH sind mehrere Schüsse gefallen. Dabei tötete der 57-jährige S.S.* seine 54-jährige Lebenspartnerin S.S.* mit einer Schusswaffe. Zudem verletzte er seinen Schwiegersohn D.D.* schwer und fügte sich danach selber schwerste Verletzungen zu, denen er später erlag. Laut der Kantonspolizei Zürich waren zum Tatzeitpunkt auch zwei Kinder vor Ort. «Sie blieben unverletzt», sagt ein Sprecher auf Anfrage.

Laut Angehörigen lebte D.D. mit seiner Frau V.D.* und den beiden gemeinsamen Kindern sowie den Schwiegereltern seit mehreren Jahren in dem Haus im Ortsteil Schottikon. «Sie waren eine glückliche Familie und hatten immer ein enges Verhältnis», sagt eine Verwandte gegenüber 20 Minuten.

«Wir machen uns grosse Sorgen»

Umso schockierender sei für sie die Nachricht gewesen: «Wir können uns nicht erklären, wie so etwas passieren konnte und machen uns grosse Sorgen um D.D.», sagt die Verwandte. Wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage heisst, könne man derzeit keine Angaben zum Gesundheitszustand des 36-Jährigen machen.

In diesem Haus fielen die Schüsse.

Der 36-jährige D.D. wurde bei einer Auseinandersetzung in Elsau ZH schwer verletzt.

«Ich hatte total Panik»

In der Nachbarschaft sitzt der Schock nach dem Femizid tief. «Sie wirkten sehr nett und freundlich», erzählt eine Nachbarin gegenüber 20 Minuten. Wie die Frau sagt, sei sie am Donnerstabend von der Polizei dazu aufgefordert worden, im Haus zu bleiben: «Ich hatte total Panik», so die Nachbarin.