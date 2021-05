Sechs-Monate-Frist - Sie waren früh dran – jetzt droht ihr Impfschutz abzulaufen

Sechs Monate: So lange entfalten die aktuell zugelassenen Corona-Impfstoffe gemäss jetzigem Wissensstand ihre Wirkung. Schon bald ist in der Schweiz der Zeitpunkt erreicht, an dem diese Frist für die ersten Geimpften abgelaufen ist. Am 23. Dezember wurde in einem Pflegeheim im Kanton Luzern die erste Schweizerin geimpft. In der zweiten Januarhälfte erhielt die Frau ihre zweite Impfung.