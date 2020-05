Neue Karriere

Sie wechselt vom Fussballplatz ins Feuerwehrauto

2016 gewann sie die Serie A , jetzt löscht sie Brände: Die Engländerin Paige Williams hat sich für eine aussergewöhnliche neue Laufbahn entschieden.

Die Engländerin war in den letzten Jahren erfolgreiche Profifussballerin, unter anderem mit Brescia.

Neu in der Uniform, früher im Fussballtrikot: Paige Williams.

«Ein Fehler auf dem Spielfeld führt vielleicht zu einem Tor», sagte die Engländerin gegenüber «BBC» , «ein Fehler in meiner neuen Mannschaft würde vielleicht Leben kosten.» Jetzt wisse sie, dass sie jeden Tag die beste Version ihrer selbst sein müsse und das «begeistert mich».

Die Verteidigerin ist erst 25-jährig, beendete für den Kampf gegen das Feuer aber ihre Karriere. Sie hat trotzdem einiges erreicht. Drei Jahre lang spielte sie in der Serie A, gewann 2016 mit Brescia die Meisterschaft und holte zudem den Cuptitel. In England stand sie in der höchsten Liga bei Everton sowie Birmingham unter Vertrag und sicherte sich dabei zweimal den FA-Cup-Vizetitel.