Münchenbuchsee BE: «Sie weinte jeden Tag» – M.M. (10) will nach Schulwechsel nicht mehr lernen

M.M. geht in Münchenbuchsee zur Schule.

Mit Erfolg – M.M. darf mittlerweile wieder in ihre alte Schule.

Die Tochter von D.M.* musste nach den Sommerferien die Schule wechseln – gegen ihren Willen. «Sie war todunglücklich», sagt D.M. zu 20 Minuten. «Vorher war sie eine gute Schülerin, danach weinte sie jeden Tag und hatte keine Lust mehr zu lernen.» Die Zehnjährige sei quasi verstummt gewesen, sie habe vor lauter Traurigkeit fast nichts mehr gesagt und sich oft in ihrem Zimmer eingeschlossen.

Der Schulwechsel traf M.M.* und ihren Vater unvorbereitet. Im Juni hätte D.M. eine E-Mail der Schulleitung mit Informationen erhalten sollen. Nach eigenen Angaben traf die E-Mail aber nie bei ihm ein. Später habe man ihn telefonisch kontaktiert. «Die Schulleitung sagte mir, es seien zu viele Kinder in der neuen Klasse», so D.M. «Ich kann das nicht verstehen. Wenn es jetzt fünf Kinder zu viel gewesen wären, klar, aber wieso muss meine Tochter die Klasse als Einzige verlassen?»

«Möchte, dass sie sich gut integriert»

D.M. versuchte, die Schulleitung zu kontaktieren. Doch die damalige Rektorin war für ihn nicht erreichbar, weder per E-Mail noch per Telefon. Mittlerweile habe die Frau gekündigt. Als Migrant sei D.M. der schulische Erfolg seiner Tochter sehr wichtig. «Ich bin aus Kosovo, ich möchte, dass sie sich gut integriert», sagt er.

Happy End für M.M.

Grund für die Umteilung von M.M. in ein anderes Schulhaus sei der Fakt gewesen, dass die fünften Klassen nur an zwei Standorten geführt werden. Nach der vierten Klasse werden also alle Schülerinnen und Schüler neu eingeteilt. Laut Reber haben Eltern die Möglichkeit, ein begründetes Gesuch einzureichen, wenn sie mit der Einteilung nicht zufrieden sind.