Anzeige gegen Berner Hundehalter – «Sie werden als reine Reproduktions-Maschinen missbraucht»

In diesem Zwinger werden im Emmental Hunde gezüchtet.

Die Sennenhunde schlafen auf Unterlagen mit Löchern, was gegen die Tierschutzverordnung verstosse.

«Wir werden noch diese Woche Anzeige erstatten», sagt TIF-Präsident Tobias Sennhauser. Die Tierschutzorganisation kritisiert insbesondere die Paletten, auf denen die Hunde schlafen müssten. «Hunde nisten sich gerne ein und machen sich ihr Bettchen zurecht. Auf harten, gelöcherten Paletten ist dies unmöglich», so Sennhauser. Gemäss Tierschutzverordnung dürften Hunde auch gar nicht auf perforierten Böden schlafen, die Löcher der Paletten seien für sie sehr unangenehm.

Der Tierschützer kritisiert jedoch nicht nur den Schlafplatz: «Es ist generell hochgradig problematisch, wie die Hunde gehalten werden. Der nackte Beton ist zwar juristisch gesehen erlaubt, mit gesundem Menschenverstand erkennt aber jeder, wie unsittlich dies für eine Schweizer Hundezucht ist.» In seinen Augen handle es sich bei diesem Fall um «industrielle Hundezucht», wobei das Wohlergehen der Tiere klar zu kurz komme. Sennhauser urteilt scharf über die Emmentaler Hundezucht: «Diese Hunde werden als reine Reproduktions-Maschinen missbraucht.»

Unangekündigte Kontrollbesuche

20 Minuten hat den Emmentaler Hundehalter E.L.* mit den Vorwürfen von TIF konfrontiert. Diese seien mittlerweile überholt, sagt er. So habe er auf Geheiss des Veterinäramtes, das ihm seit letztem Sommer mehrere unangekündigte Besuche abgestattet habe, zunächst die Palette mit einem Teppich bedeckt. «Beim nächsten Besuch fand das Veterinäramt dann plötzlich, die Teppiche würden nicht genügen. Also habe ich den Hunden ein Strohbett errichtet», so L. Mehr könne er nicht tun, seine drei Hunde hätten es schön bei ihm. Die Fotos der Tierschutzorganisation seien nicht aktuell. Ferner habe ihn die ganze Angelegenheit belastet: «Dauernd habe ich Briefe und Anrufe vom Kanton erhalten – es war ein Riesengstürm.»