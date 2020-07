Tägerwilen TG

«Sie werden dich jagen und nach deinem Leben trachten»

Nichts für schwache Gemüter: Der interaktive Horror-Event Dark Nights kommt diesen Herbst mit einem neuen Motto zurück. Dieses Mal soll die Psyche der Besucher noch mehr leiden. Ab sofort kann man sich für Tickets registrieren.

Ein Frachtschiff verschwindet unter mysteriösen Umständen spurlos. Jahre später taucht es plötzlich wieder auf. Doch was ist mit den Crew-Mitgliedern passiert? Von ihnen gibt es keine Lebenszeichen mehr. Oder doch? «Bei den diesjährigen Dark-Night-Events können unsere Teilnehmer versuchen herauszufinden, was mit den Crew-Mitgliedern passiert ist», sagt Nadine Rüegg von After Dark Entertainment. Für den interaktiven Horror-Event, der wie in den vergangenen Jahren in Tägerwilen TG stattfindet, wird extra ein Schiff mit Container nachgebaut. Das beschädigte Wrack gilt es für die Teilnehmer zu erforschen.