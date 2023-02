Orca werden vermehrt Boote angreifen

Strasse von Gibraltar : «Sie werden immer heftiger» – Orca-Attacken auf Boote geben Rätsel auf

Der Autor und Experte Thomas Käsbohrer recherchierte für sein neues Buch, warum Schwertwale vermehrt Boote in der Strasse von Gibraltar angreifen. Eine eindeutige Theorie gibt es noch nicht.

Seit 2020 kommt es in der Strasse von Gibraltar nämlich immer wieder zu Angriffen der Schwertwale.

Vor den Küsten Spaniens, Portugals und in der Strasse von Gibraltar ist es in den letzten Jahren vermehrt zu Attacken von Schwertwalen auf Boote gekommen. Dabei haben es die Meeressäuger auf die Ruder von meist kleineren Segelbooten abgesehen. Thomas Käsbohrer, Autor und Skipper, sprach für sein neues Buch «Das Rätsel der Orcas» mit Meeresbiologen, Augenzeugen und Naturschützern. Wie er in einem Interview mit der «Welt» erzählt, geht er davon aus, dass Orcas vermehrt Boote angreifen werden.