3 mit Sex - «Sie will nicht mit mir schlafen wegen meiner Ex»

«Die Spannung war mit Händen zu greifen»

Hanna habe ich an einer WG-Party kennengelernt. Sie hat mich angesprochen, ich fand sie sofort spannend und dachte, der Fall sei klar. Wir tranken und lachten viel und die Spannung war mit Händen zu greifen. Jedenfalls war ich überzeugt davon. Dann ging sie plötzlich nach Hause. So abrupt, wie sie mich angesprochen hatte, war sie weg.

Am nächsten Tag schrieb sie mir und wir chatteten drei Tage hin- und her. Chatten: Etwas, das ich eigentlich für unnötig und zeitraubend halte. Aber Hanna interessierte mich. Sie schrieb noch lustiger als sie redete und war eine ziemlich aufdringliche Schreiberin. Am vierten Tag verabredeten wir uns in einer Bar. Obwohl wir uns kaum kannten, floss das Gespräch wie ein Bergbach im Frühling und die Zeit verging wie im Flug. Und wieder war da diese Tension. Nach dem dritten Bier gingen wir eine rauchen. Ich zündete ihr die Zigarette an, kam ihr dabei etwas zu nahe und blickte ihr tief in die Augen. Sie machte keinerlei Anstalten, auf meinen Move einzusteigen. Nein, sie schien ihn nicht einmal zu bemerken. Nach dem vierten Bier begleitete ich sie nach Hause. Sie verabschiedete sich mit einer Umarmung. Zuhause im Bett war ich mir plötzlich unsicher: Wurde ich gerade gefriendzoned?