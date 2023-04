Sikypark Crémines: Tigerin stirbt nach unheilbarer Krankheit

Die Senior-Tigerin Shima musste eingeschläfert werden, wie der Sikypark in Crémines am Mittwoch mitteilt. «Sie litt seit ein paar Monaten an einer Bauchspeicheldrüseninsuffizienz und wurde medikamentös behandelt», schreibt Claudia Flückiger, Mediensprecherin des Tierparks in einer Pressemitteilung. Der Zustand der 17-jährigen Tigerin sei in den vergangenen Wochen labil gewesen und habe sich in den letzten Tagen schliesslich rapide verschlechtert.